بالصور.. انطلاق ” كيا سييد GT 2019 ” هاتشباك أكثر قوة لعشاق الأداء المميز

سول (صدى):

كشفت شركة كيا عن أحدث موديلات سييد GT التي تطرح عالمياً لأول مرة كموديلات 2019 ، وتركز السيارة على السوق الأوروبي بتصميم أنيق مناسب لهذا السوق الكبير الذي تستهدفه بشكل رئيسي ، وأضافت كيا للسيارة الجديدة محرك سعة 1600 سي سي يولد قوة تبلغ 201 حصان بالاضافة الي عزم دوران يبلغ 265 نيوتن متر .

كما يقترن محرك السيارة بناقل حركة أوتوماتيك مزدوج القابض من 7 سرعات كما تأتي بمبدلات سرعة في عجلة القيادة مع وضعيات Normal الخاصة بالراحة وSport التي تركز على الأداء . ومن ضمن التغييرات التي تتوفر للسيارة تغييرات في الشكل الخارجي تزيد من حدة التصميم خاصة مع تعديل تصميم الصادمين في الأمام والخلف لشكل أكثر اثارة .

كما تشمل التغييرات الأخرى اضافة مخرجين للعادم في الخلف وبعض التطعيمات حمراء اللون في الداخل والخارج بجانب مكابح أكثر قوة وعجلات 18 بوصة . ومثل شقيقتها بروسييد التي قدمت اليوم كذلك سيكون العرض الأول لسييد GT في معرض باريس للسيارات في أكتوبر وبدء التصنيع سيكون في الشهر التالي في نوفمبر لتنطلق مبيعاتها في بداية 2019.