قنصلية المملكة بهونج كونج تحذر رعاياها من إعصار ” مانجخوت ” الشديد

نايف السالم(صدى):

حذرت قنصلية المملكة في هونج كونج، اليوم الجمعة، رعاياها من قدوم إعصار ” مانجخوت ” الشديد خلال اليومين القادمين، مطالبة إياهم بتوخي الحيطة والحذر، وذلك وفقًا لتوقعات الأرصاد للحالة الجوية هناك.

وأكدت القنصلية، عبر الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن التوقعات تشير إلى احتمال تأثر الأجواء بقدوم إعصار ” مانجخوت ” الشديد، الذي أحدث أضرارًا كبيرة في الفلبين، لافتة إلى أنه يتوقع وصوله خلال اليومين القادمين.