الاتحاد في ” ورطة ” أمام القادسية بعد استبعاد عساف القرني

نواف السالم(صدى):

يواجه نادي الاتحاد أزمة في لقائه مع القادسية، غدًا السبت، ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري المحترفين، وذلك بعد قرار رامون دياز، المدير الفني للاتحاد، باستبعاد حارس مرماه المخضرم عساف القرني.

وتعود أسباب استبعاد ” القرني ” من لقاء القادسية، إلى عدم توصل إدارة الاتحاد لاتفاق مع الحارس حول تجديد عقده، والذي سوف ينتهي اليوم الجمعة، مما يضع الاتحاد في ” ورطة ” ، نظرًا لعدم وجود حارس مرمى ذو خبرة.

وكان ” دياز ” قد استبعد أيضًا فواز القرني، وذلك لعدم اكتمال جاهزيته، في حين استدعى الحارسين الشابين، أمين البخاري وراكان النجار.

ومن الجدير بالذكر أيضًا، أن الرباعي: ” علي الزقعان، وعمر المزيعل، وطارق عبد الله، ومحمد القاسم ” ، كانوا قد خرجوا من قائمة ” دياز ” لأسباب فنية، فضلًا عن تغيب الظهير الأيمن حسن معاذ بسبب إصابته.