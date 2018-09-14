بالفيديو.. كلب يجسد المعنى الحقيقي للوفاء وينتظر لأيام بعد صدم رفيقته

نواف السالم(صدى):

وثقت إحدى مقاطع الفيديو، قيام ” مواطن ” بإطعام كلب رفض الانصراف بعد صدم رفيقته.

ويجسد الكلب المعني الحقيقي للوفاء، حيث يظهر بالفيديو وهو ينتظر لايام ويرفض الانصراف بعد صدم رفيقته.