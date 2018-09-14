بالفيديو.. كلب يجسد المعنى الحقيقي للوفاء وينتظر لأيام بعد صدم رفيقته
وثقت إحدى مقاطع الفيديو، قيام ” مواطن ” بإطعام كلب رفض الانصراف بعد صدم رفيقته.
ويجسد الكلب المعني الحقيقي للوفاء، حيث يظهر بالفيديو وهو ينتظر لايام ويرفض الانصراف بعد صدم رفيقته.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33192 ] نشر منذ 1 ساعة
الحيوانات
لها مشاعر وأحاسيس
وتحب وتكره
مثل الأنسان
لكن للأسف عندنا هنا همج وياكثرهم
يدهسونها باالسيارات
ويفقون رؤوسها باالحجارة
يقول أحد الأصدقاء
كل مازادت معرفتي باالبشر
كل مازاد أحترامي للحيوانات😐
Misfer[ عدد التعليقات: 687 ] نشر منذ 18 دقيقة
الله يجزاك خير في الدنيا والاخره