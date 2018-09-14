اتحاد الكرة يصدر 5 قرارات جديدة أبرزها فرض غرامة على نادي ضمك ومدربه

ماجد محمد(صدى):

أصدر اتحاد كرة القدم اليوم الجمعة، قرارًا بإلزام نادي ضمك بدفع غرامة قدرها 10.000ريال؛ لمخالفة فريقه المادة ” 62 ” من اللائحة بالتأخر في النزول إلى أرضية الملعب بأكثر من دقيقة عن الوقت المحدد؛ لانطلاق الشوط الثاني من مباراة فريق المجزل دوريًا.

وألزم الاتحاد رئيس نادي ضمك صالح أبو نخاع، بدفع غرامة قدرها 10.000 ريال لمخالفته المادة ” 66 ” من اللائحة بالنزول إلى أرضية الملعب 20 دقيقة، قبل بدء مباراة فريقه مع فريق المجزل دوريًا.

واشتملت القرارات أيضًا إلزام مدير المركز الاعلامي بنادي ضمك مشاري الغاوي بدفع غرامة قدرها 10.000ريال؛ لمخالفته المادة ” 66 ” من اللائحة بالنزول إلى أرضية الملعب قبل 20 دقيقة من انطلاق المباراة دون أن يرد اسمه في كشف الأسماء، وذلك في مباراة فريقه مع فريق المجزل دوريًا.

وعن القرار الرابع الذي تم إصداره، فقد تم إيقاف لاعب نادي الخليج لاسينا ديابي، مباراتين رسميتين إلى جانب مباراة الايقاف التلقائي مع إلزامه بدفع غرامة قدرها 10.000 ريال؛ لقيامه بسلوك مشين تجاه لاعب منافس مخالف للمادة (48/1/3) في المباراة التي أقيمت بين فريقه وفريق الوشم دوريًا.

أما القرار الأخير فقد جاء بإلزام نادي الخليج بدفع غرامة قدرها 10.000ريال؛ لمخالفة فريقه المادة ” 56 ” من اللائحة والمتمثلة في قيام لاعب بكسر أحد أبواب غرفة الملابس؛ وذلك في المباراة التي أقيمت مع فريق الوشم دوريًا.

وكان اتحاد كرة القدم قد أعلن عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” عن صدور 5 قرارات جديدة.