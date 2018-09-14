” عيون موسى ” .. العيون الفوارة التي تخطف أنظار السائحين

علي العنزي(صدى):

يحظى سكان ” مقنا ” ، المدينة الساحلية التي تقع على خليج العقبة، بمنطقة تبوك شمال غرب المملكة، بمعايشتهم لـ ” عيون موسى ” ، أو العيون القدر الفوارة كما يسميها البعض، تلك العيون الجارية أمامهم منذ طفولتهم، والتي تحركها المياه التي تنبع من باطن الأرض، وذلك عبر 6 فتحات بالرمال في وادي ” مقنا ” الشهير.

وتقع ” عيون موسى ” بالتحديد، على الطريق الرابط بين البدع ومقنا في طريق معبد، الذي يمر على العديد من مزارع المانجو الشهيرة، وبدأ تاريخها حين بدأت المياه تفور بشكل دائم وغير منقطع من الرمال في مقنا.

ويوجد هناك موقعان لا يفصل بينهما غير أمتار بسيطة، حيث تفور المياه من الموقعين بطريقة متشابهة لتنبع المياه من وسط الرمال، التي تحركها قوة دفع المياه نحو السطح.

ومن جانبها، حاولت بعض الجهات رصف الصخور حول العيون، وتحديد مسار المياه ليسقي النخيل الذي طلع بشكل عشوائي حول مصدر المياه العذبة، حيث تعد ” عيون موسى ” ، من المواقع السياحية المهمة والمميزة التي يرتادها السياح بالمملكة.