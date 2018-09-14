خصم 3 نقاط من كييفو وتغريمه 232 ألف دولار

ماجد محمد(صدى):

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، فرض غرامة مالية على نادي كييفو فيرونا بقيمة 232 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى خصم 3 نقاط من رصيده؛ لتزوير حساباته المالية.

وأدانت المحكمة الرياضية للاتحاد الإيطالي ” كييفو ” لإضافته 27 مليون يورو أي 31 مليون دولار أمريكي، على رسوم الانتقال الحقيقية للاعبين الواعدين من نادي تشيزينا المتواضع بين 2015 و 2018.

كما اتهم النادي باستخدام لاعبيه مع تشيزينا لتحقيق ربح زائف للناديين والسماح لهما بتلبية شروط التسجيل في درجتيهما، وأوقف رئيس النادي لوكا كامبيديلي 3 أشهر و4 من مستشاريه 6 أشهر.

وحتى الآن لم يصدر النادي أي تعليق على هذه الاتهامات والعقوبات، ولكن أكد محامي النادي أن الاتهامات لا أساس لها من الصحة.