الغذاء والدواء تكشف حقيقة أضرار ” الهيل “

عادل الحربي(صدى):

كشفت هيئة الغذاء والدواء اليوم الجمعة، أن استخدام ” الهيل ” لاضفاء نكهة على الطعام والشراب أو للتزيين آمن وغير ضار.

وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن ” الهيل ” من البهارات ويستخدم مع الأغذية والمشروبات لإعطائها نكهة مميزة أو للتزيين وهو آمن للاستهلاك لهذا الغرض.

وجاء ذلك على خلفية الشائعات التي يتم تداولها عن أن ” الهيل ” نباتًا سامًا وغير صالح للاستهلاك الآدمي، وله تأثيرات سلبية على صحة الإنسان.