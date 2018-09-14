الغذاء والدواء تكشف حقيقة أضرار ” الهيل “
كشفت هيئة الغذاء والدواء اليوم الجمعة، أن استخدام ” الهيل ” لاضفاء نكهة على الطعام والشراب أو للتزيين آمن وغير ضار.
وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن ” الهيل ” من البهارات ويستخدم مع الأغذية والمشروبات لإعطائها نكهة مميزة أو للتزيين وهو آمن للاستهلاك لهذا الغرض.
وجاء ذلك على خلفية الشائعات التي يتم تداولها عن أن ” الهيل ” نباتًا سامًا وغير صالح للاستهلاك الآدمي، وله تأثيرات سلبية على صحة الإنسان.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33192 ] نشر منذ 2 ساعتين
الهيل ذهب
لكن عند من يعرف😘😘😘
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 11124 ] نشر منذ 1 ساعة
الحمد لله ألِقــهَوَه ماتِحــــلا إلا بــــــــــوه .🤗😋.