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الغذاء والدواء تكشف حقيقة أضرار ” الهيل “

الغذاء والدواء تكشف حقيقة أضرار ” الهيل “
عادل الحربي(صدى):

كشفت هيئة الغذاء والدواء اليوم الجمعة، أن استخدام ” الهيل ” لاضفاء نكهة على الطعام والشراب أو للتزيين آمن وغير ضار.

وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن ” الهيل ” من البهارات ويستخدم مع الأغذية والمشروبات لإعطائها نكهة مميزة أو للتزيين وهو آمن للاستهلاك لهذا الغرض.

وجاء ذلك على خلفية الشائعات التي يتم تداولها عن أن ” الهيل ” نباتًا سامًا وغير صالح للاستهلاك الآدمي، وله تأثيرات سلبية على صحة الإنسان.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 11124 ] نشر منذ 1 ساعة

الحمد لله ألِقــهَوَه ماتِحــــلا إلا بــــــــــوه .🤗😋.

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