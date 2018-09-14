نصائح هامة لمرضى القولون العصبي
يعتبر القولون العصبي من أكثر الأمراض إنتشاراً بين الأشخاص حيث يعتبر القولون العصبي من ضمن الوظائف الهضمية والتي يشعر من خلالها المريض بتقلبات وآلام في البطن وتغير شكل الإخراجات عن عادتها على الرغم من عدم وجود أي مشاكل في الأعضاء .
فإذا كنت من مرضي القولون العصبي تابع هذه النصائح :
1- يجب عليك أن تقوم بتحضير الوجبات في المنزل وبطريقة آمنة وإستعمال الخضراوات والمواد الطازجة في الطعام.
2- يجب أن تأخذ قسطاً من الراحة على مدار اليوم.
3- التقليل من شرب الشاي أو القهوة إلي كوبين فقط.
4- عدم تناول الكحوليات والمشروبات الغازية لتجنب آلام القولون.
5- تجنب الأطعمة المُزودة بالدهون المهدرجة صناعياً مثل الشيبسي أو الكاراتيه.
6- الإنتظام في ممارسة التمارين الرياضية.
7- الحرص على الأكل بشكل بطئ نسبياً والهضم بطريقة كاملة بدون إستعجال.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33192 ] نشر منذ 2 ساعتين
الي عندهم قولون
أخلط العسل باالزنجبيل
شوية
وحط قطراااات على منطقة السر بوسط بطنك قبل تنام
وحط علية لصق أو إي شي علشان مايسيل
ونام
لمدة خمسة أيام
والله أعلم😐
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 10047 ] نشر منذ 33 دقيقة
الله يعين عليه😢💔لاعب فيني لعب كل ماكلينا شي تلوعنا وتعبنا😌الحمدلله على كل حال نسيتو التوابل😈😂
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 10047 ] نشر منذ 31 دقيقة
صحيح يا اخ القرني😊يقولو ن مفيده بعد الله بس من بيواصل ويجرب يمكن يوم يومين باالكثير☺😁