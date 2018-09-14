نصائح هامة لمرضى القولون العصبي

أميرة خالد(صدى):

يعتبر القولون العصبي من أكثر الأمراض إنتشاراً بين الأشخاص حيث يعتبر القولون العصبي من ضمن الوظائف الهضمية والتي يشعر من خلالها المريض بتقلبات وآلام في البطن وتغير شكل الإخراجات عن عادتها على الرغم من عدم وجود أي مشاكل في الأعضاء .

فإذا كنت من مرضي القولون العصبي تابع هذه النصائح :

1- يجب عليك أن تقوم بتحضير الوجبات في المنزل وبطريقة آمنة وإستعمال الخضراوات والمواد الطازجة في الطعام.

2- يجب أن تأخذ قسطاً من الراحة على مدار اليوم.

3- التقليل من شرب الشاي أو القهوة إلي كوبين فقط.

4- عدم تناول الكحوليات والمشروبات الغازية لتجنب آلام القولون.

5- تجنب الأطعمة المُزودة بالدهون المهدرجة صناعياً مثل الشيبسي أو الكاراتيه.

6- الإنتظام في ممارسة التمارين الرياضية.

7- الحرص على الأكل بشكل بطئ نسبياً والهضم بطريقة كاملة بدون إستعجال.