ما لا تعرفه عن عيوب هواتف ” آيفون ” الجديدة
تتمتع الهواتف الثلاثة الجديدة لشركة ” آبل ” ( آيفونXR ، وآيفونXS ، وآيفونMax Xs ) بمزايا عديدة، إلا أن يوجد بها عدة عيوب؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض أبرز هذه العيوب.
– غياب وصلة السماعات
لم توفر الشركة في الهواتف الثلاثة وصلة التحويل بين فتحة السماعات التقليدية؛ ما سيضطر العملاء إلى شراء الوصلة الجديدة بسعر 9 دولارات.
– قلة الألوان المطروحة
انحصار الألوان المطروحة أمام المستهلكين، فرغم توفر عدة ألوان لـ ” آيفون ” XR بين الأزرق والمرجاني والأصفر والأبيض والأسود والأحمر، فقد انحصر هاتفي ” آيفون XS وآيفون ” Max Xs بين الذهبي والفضي والرمادي.
– عدم وجود شاحن سريع
عمدت الشركة خلال عام 2017 تقديم ميزة الشحن السريع داخل هواتفها من دون أن تقدم الشاحن السريع داخل علبة الهاتف عند شرائه.
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