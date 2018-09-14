جوازات الشرقية: السماح للمركبات بالمرور عكس السير بجسر الملك فهد لا يخالف الأنظمة

نايف السالم(صدى):

أوضح العقيد معلا العتيبي، المتحدث الرسمي لإدارة الجوازات بالمنطقة الشرقية، أن السماح للمركبات بالمرور عكس السير في جسر الملك فهد أثناء أوقات الذورة، لا يخالف الأنظمة المرورية.

وكشف المتحدث، عن الغرض من المسارات العكسية التي تطبق في جوازات جسر الملك فهد، وهو زيادة عدد مسارات المغادرة عند وجود ذروة في المغادرة، وذلك بهدف تقليص وقت الانتظار للمغادرين، بشرط عدم التأثير على القادمين.

وأشار ” العتيبي ” ، إلى وجود تنسيق بين الجهات ذات العلاقة بالجسر في هذا الشأن، لافتًا إلى أن تصميم قسم القدوم في الجسر، يساعد على فصل جزء منه لدمجه مع المغادرة.

فيما أكد المتحدث باسم ” جوازات الشرقية ” ، على أنه قد تم اتخاذ التدابير اللازمة لسلامة المركبات، ومنها وضع الحواجز واللوحات الإرشادية، والتواجد الميداني لمنسوبي الجوازات لتوجيه قائدي المركبات.