راكيتيتش يعبر عن سعادته بتمثيل البرسا.. ويوضح علاقة نيمار والفيش بالانتقال

نواف السالم(صدى):

عبر الكرواتي إيفان راكيتيتش، عن مدى سعادته بتواجده في نادي برشلونة، مؤكده رغبته في تمديد عقده مع البرسا الذي ينتهي في 2021 مع زيادة راتبه.

وعن محاولة إقناعه من قبل البرازيليين نيمار وداني الفيش للانتقال لباريس سان جيرمان الذي كان يرغب في ضمه، نفى ” راكيتيتش ” تلقيه اتصالات من اللاعبين حول هذا الأمر.

وقال ” أتحدث معهما أحيانًا، ولكنهما كانا يعرفان وقتها أن الحديث لن يكون مجديًا، يدركان موقفي من برشلونة “، لافتًا إلى أنه لم يتردد في اتخاذ البقاء مع البرسا.

وأضاف ” راكيتيتش “: “لم أتردد أبدًا، كانت أيام فكرت خلالها قليلاً وتيقنت أنني محظوظ، أنا في أفضل ناد في العالم، تمثيل البرسا هو ما أريده وهو أجمل شيء، أنا في حالة جيدة وسعيد ومتحمس “.