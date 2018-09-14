مدير جامعة الجوف يكشف أسباب خلو الجامعات من الأكاديميين السعوديين

علي العنزي(صدى):

كشف الدكتور إسماعيل البشري، مدير جامعة الجوف، عن الأسباب وراء خلو بعض الجامعات الخاصة بالمناطق الطرفية من الأكاديميين السعوديين، مبينًا وجود صعوبات كبيرة في استقطاب سعوديين للعمل في الجامعات الناشئة في تلك المناطق.

وأبان ” البشري ” ، أن هذه الأسباب والصعوبات تتمثل في عدم توفر عدد كافِ من الأكاديميين والأكاديميات السعوديين لتدريس الطلاب في تخصصات: ” الطب، الأشعة، طب الأسنان، المختبرات، الهندسة على اختلاف فروعها ” ، بالإضافة إلى بعض تخصصات كليات العلوم.

كما تضمنت هذه الصعوبات، اشتراط لائحة نظام التعليم العالي والجامعات أن يكون تقدير الأكاديمي جيد جدًا في مراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، واستثناء – موقت – لبعض الأكاديميين في التخصصات الطبية النادرة، من خلال قبول من حصلوا على تقدير جيد، لحين توفر أكاديمي آخر بالتقدير المطلوب، وعدم إمكان قبول من تقديره أقل من ذلك.

علاوة على ذلك، شملت أسباب خلو الجامعات من الأكاديميين السعوديين، عدم تواصل التخصص في المراحل الثلاث، كأن يكون التخصص في الماجستير أو الدكتوراه غير متصل بالتخصص في المرحلة السابقة، فضلًا عن رفض بعض الأكاديميين السعوديين العمل في جامعات بمناطق طرفية، وتفضيلهم العمل في المدن الكبيرة لتكامل الخدمات بها.