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بعد توجيه أمانة جدة.. بلدية أضم والشرطة تغلق محطتين بالمحافظة

بعد توجيه أمانة جدة.. بلدية أضم والشرطة تغلق محطتين بالمحافظة
حامد العمري (صدى):

قامت بلدية أضم يوم الخميس٣ /١ بإغلاق محطتي ” الريان والوسام ” الواقعتين جنوب المحافظة .

وقد ذكر متحدث بلدية أضم أ-يحيى عبدالرحمن المعافي ل” صدى” : أن ذلك أتى بعد توجيه من أمانة جدة بإغلاقها .

ثم أردف أن السبب في ذلك ، يعود إلى عدم التقيد بالاشتراطات ، الواجب توفرها ، وحين سؤال صدى هل كان هناك إشعار سابق بالإغلاق ومهلة للتصحيح أجاب : نعم ومازال هناك مجال لهم بتصحيح وضع محطاتهم ، لتكون حسب الاشتراطات .

كما بين أنه تم وقوف لجنتين مكونة من ، الأمانة والبلدية حيث اتضح لهما عدم التقيد بالإشتراطات ، مما حدا بهم على إغلاقها ، وأما المحطات الأخرى فقد تم إعداد تقارير عنها ككل ، وتم رفعها للأمانة .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 1 ساعة

كلها أضم محسوبيات و واسطات.

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