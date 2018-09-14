بعد توجيه أمانة جدة.. بلدية أضم والشرطة تغلق محطتين بالمحافظة

حامد العمري (صدى):

قامت بلدية أضم يوم الخميس٣ /١ بإغلاق محطتي ” الريان والوسام ” الواقعتين جنوب المحافظة .

وقد ذكر متحدث بلدية أضم أ-يحيى عبدالرحمن المعافي ل” صدى” : أن ذلك أتى بعد توجيه من أمانة جدة بإغلاقها .

ثم أردف أن السبب في ذلك ، يعود إلى عدم التقيد بالاشتراطات ، الواجب توفرها ، وحين سؤال صدى هل كان هناك إشعار سابق بالإغلاق ومهلة للتصحيح أجاب : نعم ومازال هناك مجال لهم بتصحيح وضع محطاتهم ، لتكون حسب الاشتراطات .

كما بين أنه تم وقوف لجنتين مكونة من ، الأمانة والبلدية حيث اتضح لهما عدم التقيد بالإشتراطات ، مما حدا بهم على إغلاقها ، وأما المحطات الأخرى فقد تم إعداد تقارير عنها ككل ، وتم رفعها للأمانة .