غوارديولا يرفض تدريب منتخب بلاده وهذه أمنيته

نواف السالم(صدى):

عبر مدرب مانشستر سيتي الإسباني بيب غوارديولا، عن رغبته واستمتاعه بتدريب أحد المنتخبات الوطنية في المستقبل.

وأكد ” غوارديولا ” خلال مقابلة مع برنامج ” أونيفرسو فالدانو ” ، إنه دائمًا ما امتلك الفضول لمحاولة تدريب أحد المنتخبات الوطنية، قائلًا ” إذا سنحت لي الفرصة أود أن أكون مدربًا لأحد المنتخبات الوطنية ” .

وأوضح أن التدريب خارج بلاده يعطيه الفرصة لتعلم لغات جديدة وثقافات ورؤية أماكن جديدة، وهي جميعًا أمور جميلة له وللعائلة، لكنه لم يحدد منتخب معين، معترضًا على فكرة تدريب المنتخب الأرجنتيني.