استمرار مناورات تمرين ” النجم الساطع 2018 ” في جمهورية مصر

سعيد العجل(صدى):

تتواصل في قاعدة محمد نجيب العسكرية بمدينة الإسكندرية مناورات التمرين العسكري المشترك ( النجم الساطع 2018 ) بمشاركة قوات من الدول الشقيقة والصديقة.

حيث نفذت وحدات المظليين وقوات الأمن الخاصة السعودية عدداً من المهام التدريبية المشتركه مع القوات الصديقة والشقيقة المشاركة كإقتحم وتطهير المواقع المحصنة والقفز الحر والانزال المظلي والرماية بالذخيرة الحية.

وتزامنا مع التمرين الميداني عُقدت عدد من الندوات والمحاضرات للمشاركين في التمرين ، كما اشتمل التمرين على تدريب عبر المشبهات القتالية والتي تحاكي الواقع .

الجدير بالذكر ان المشاركة في تمرين النجم الساطع٢٠١٨ يندرج ضمن الخطط التدريبية للقوات المسلحة لرفع الجاهزية القتالية لدى منسوبيها وتبادل الخبرات وصقل المهارات العسكرية للمشاركين وسط بيئة قتال حقيقية .