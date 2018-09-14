” الشؤون البلدية ” : 15% نسبة الإنجاز بمشروع الرياض مدينة ذكية

عادل الحربي(صدى):

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية، عن نسبة الإنجاز في مشروع تحويل مدينة الرياض إلى مدينة ذكية، والتي وصلت إلى 15%، في حين بلغت نسبة إنجاز المشروع في مدينة مكة المكرمة 10%.

وأشارت الوزارة، إلى أنه يتم حاليًا العمل على تحويل مدن: ” جدة، والمدينة المنورة، والدمام ” إلى مدن ذكية، وذلك بالاعتماد على استخدام تكنولوجيا إنترنت الأشياء، والتي تساعد على جمع البيانات المختلفة من أنحاء المدينة عبر شبكة واحدة.

وأكدت ” الشؤون البلدية ” ، أن تجميع هذه البيانات يشكل أساسًا لإيجاد حلول تكنولوجية لإدارة موارد وخدمات المدن، كما ستفيد في إدارة الكثير من الخدمات بالمدن مثل: ” شبكات النقل، والمياه، والكهرباء، والكراجات، وضبط الأمن، وإدارة خدمات إطفاء الحرائق ” وغيرها.