الإطاحة برجل أشهر سلاحه بوجه موظف كاشير وسلب خزانة متجر تجاري بجدة
تمكنت دوريات الأمن بمحافظة جدة، من القبض على رجل أقدم على دخول متجر تجاري، وأشهر سلاحه الذي كان بحوزته من نوع ” مسدس ” ، على موظف الكاشير، وسلب جميع المبالغ التي بداخل الصندوق، ولاذ بالفرار.
وورد بلاغًا إلى الجهات الأمنية، من موظف كاشير بأحد المحال التجارية، أكد فيه على حضور شخص وإشهاره المسدس بوجهه، مبينًا أنه سلب جميع الأموال من داخل خزانة الكاشير، وفر هاربًا على مركبته من الموقع.
وعليه، سارعت دوريات الأمن بجمع المعلومات عن الجاني وأوصافه ونوع مركبته، فضلًا عن التعميم على المركبة وتكثيف التواجد الأمني، لتتمكن من القبض على الجاني في مدة لم تخطى الـ 60 دقيقة.
جدير بالذكر، أنه قد تم التحفظ على الجاني، وإكمال التحقيقات، وتمت إحالته إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33192 ] نشر منذ 2 ساعتين
متى يتم تطبيق قانون للأعمال الشاقة
لأمثال هؤلاء
خلوه يطلع قوته
في الجبال
يطلع بمعوله من بعد صلاةالفجر
وينحت في الصخر الين مايعرف أن الله حق
بدال القعده والأسترخاء في السجون
وأكل الفصفص وشرب الشاهي
والنوم تحت المكيف ٢٤ساعة
أكل ببلاش خدمات طبية مجانية
لافواتير كهرباء ولا شي
شغلوهم خلوهم يسنعون😐
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1926 ] نشر منذ 1 ساعة
أخس :- يالحن..Show..لي.