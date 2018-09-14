الإطاحة برجل أشهر سلاحه بوجه موظف كاشير وسلب خزانة متجر تجاري بجدة

نايف السالم(صدى):

تمكنت دوريات الأمن بمحافظة جدة، من القبض على رجل أقدم على دخول متجر تجاري، وأشهر سلاحه الذي كان بحوزته من نوع ” مسدس ” ، على موظف الكاشير، وسلب جميع المبالغ التي بداخل الصندوق، ولاذ بالفرار.

وورد بلاغًا إلى الجهات الأمنية، من موظف كاشير بأحد المحال التجارية، أكد فيه على حضور شخص وإشهاره المسدس بوجهه، مبينًا أنه سلب جميع الأموال من داخل خزانة الكاشير، وفر هاربًا على مركبته من الموقع.

وعليه، سارعت دوريات الأمن بجمع المعلومات عن الجاني وأوصافه ونوع مركبته، فضلًا عن التعميم على المركبة وتكثيف التواجد الأمني، لتتمكن من القبض على الجاني في مدة لم تخطى الـ 60 دقيقة.

جدير بالذكر، أنه قد تم التحفظ على الجاني، وإكمال التحقيقات، وتمت إحالته إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.