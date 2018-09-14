لص يعبث بسيارات في ندوة الرياض ويلوذ بالفرار

سعيد العجل(صدى):

قام لص في صباح اليوم بتكسير عدد من السيارات في حي الندوة شرق العاصمة الرياض والعبث بمحتوياتها دون أن يقوم بسرقة شي منها وهي الحادثة التى حيرت أصحاب السيارات التى قام بتكسيرها .

اللص نفسه وجد سيارة مفتوحة فلم رقم بتكسيرها كما فعل بالسيارات الأخرى إلا أنها لم تسلم من العبث .

وعند شعوره بأن أحد أصحاب السيارات قد شاهده ارتكب الفرار تاركا السيارة التى نفذ به جريمته في موقع الحادثة وربما تكون مسروقة أيضا.

المتضررون قاموا بإبلاغ الجهات المعنية والتى باشرت الحادثة واخذت البصمات من السيارات المتضررة .

يذكر أن حي الندوة وإحياء عديده أخرى في العاصمة شهدت مثل هذه الحوادث في فترة الاجازة الصيفية .