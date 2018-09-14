بالصور.. شركة تغلق طرق قرية كربوس المؤدية للمقبرة.. والسكان يشتكون

تركي السالم(صدى):

قام السكان القاطنون شمالي قرية الكربوس بمنطقة جازان، باتهام شركة قامت بإغلاق الطريق المؤدي للمقبرة وعدد كبير من مزارعهم، ومنازل بعض المواطنين.

وعن ذلك، أوضح الشاكون أن الشركة أقدمت على تكرار هذا السلوك؛ بعد أن أزالت لجنة التعديات السور سابقًا تجاوبًا مع شكوى مقدمة من الأهالي، حيث

طالبوا بوقف الاعتداء على الشارع وسفلتته.

أما فيما يتعلق بالشكوى، فقد أُحيلت إلى أمانة المنطقة، وتبيّن أن الأرض نفسها يمر بها شارع هيكلي معتمد، وفقًا لما قاله الشاكون.