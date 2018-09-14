الأسطورة مارادونا يحظى بمعاملة خاصة في المكسيك

ماجد محمد(صدى):

يحصل الأسطورة الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا، على معاملة خاصة خلال أول أسبوع له في منطقة كولياكان؛ لتدريب فريق دورادوس دي سينالوا المكسيكي.

ويعامل ” مارادونا ” خلال فترة إقامته كنجوم السينما، حيث يقيم في فندق لوسرنا وهو الأفضل في المدينة، وتنتظره عربة مدرعة أمام الفندق بالإضافة إلى طاقم أمني على مدار 24 ساعة.

ويواجه فريق دورادوس دي سينالوا المكسيكي، الاثنين المقبل، فريق كافيتاليروس دي تاباتشولا في اول مباراة للأسطورة مارادونا مع النادي.

يُذكر أن أسطورة كرة القدم زار منتصف هذا الأسبوع، غواتيمالا التي حصل منها على تصريح العمل في المكسيك، قائلًا ” انتهيت للتو من الوصول إلى منزلي الجديد سينالوا، عائداً من رحلة عمل في غواتيمالا، نعمل منذ الساعة 7 صباحًا مع محامي ماتياس مورلا، سنعود غدًا السبت إلى التدريبات لنضع شكلاً للفريق، أنا سعيد للغاية بهذا النادي الجميل ” .