بالصور.. حملات لملاحقة الغش في بيع إطارات السيارات بعدة مدن

حمود العنزي(صدى):

صادر رجال الرقابة بوزارة التجارة والاستثمار 251 إطار مخالف للمواصفات والمقاييس، في حراج بيع الإطارات في ” عرعر ” ، وجرى اتخاذ الاجراءات النظامية بحق المنشأة.

وأعلن عبد الرحمن الحسين، المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أنه تم ظبط 578 كفر منتهى الصلاحية و2,350 علبة زيت سيارات تالف في حراج بيع إطارات بمكة المكرمة؛ بسبب سوء التخزين.

كما تم مصادرة مصادرة 3654 إطار مخالف للمواصفات ومستعمل في نجران، وفي القصيم تم مصادرة 720 إطار مستعمل ومخالف للمواصفات والمقاييس.

واستمرت الحملات بالقريات وتم مصادرة 1119 إطار مستعمل و مجدد معروض للبيع، واستدعاء كافة أصحاب المنشآت؛ لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.