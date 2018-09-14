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” الصحة ” تحذر من استخدام العيدان القطنية للأذن

” الصحة ” تحذر من استخدام العيدان القطنية للأذن
علي القحطاني(صدى):

حذرت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، من استخدام العيدان القطنية في تنظيف الأذن، داعيه إلى تجنب استخدامها.

وقالت الوزارة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” استخدامك للعيدان القطنية، قد يؤدي إلى تضرُّر الأذن ودفع المادة الشمعية للداخل ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 33182 ] نشر منذ 42 دقيقة

أجل وش نستخدم
سكروب
ولا مفتاح سيارة🤔
أنا بصراحة ماأستخدمها لأني شفت فلم علمي
يتكلم عنها
وأن الأذن تقوم بتنظيف نفسها
والشمع أحيانآ يكون مفيد لل👂

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