” الصحة ” تحذر من استخدام العيدان القطنية للأذن
حذرت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، من استخدام العيدان القطنية في تنظيف الأذن، داعيه إلى تجنب استخدامها.
وقالت الوزارة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” استخدامك للعيدان القطنية، قد يؤدي إلى تضرُّر الأذن ودفع المادة الشمعية للداخل ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33182 ] نشر منذ 42 دقيقة
أجل وش نستخدم
سكروب
ولا مفتاح سيارة🤔
أنا بصراحة ماأستخدمها لأني شفت فلم علمي
يتكلم عنها
وأن الأذن تقوم بتنظيف نفسها
والشمع أحيانآ يكون مفيد لل👂