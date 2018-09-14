” الصحة ” تحذر من استخدام العيدان القطنية للأذن

علي القحطاني(صدى):

حذرت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، من استخدام العيدان القطنية في تنظيف الأذن، داعيه إلى تجنب استخدامها.

وقالت الوزارة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” استخدامك للعيدان القطنية، قد يؤدي إلى تضرُّر الأذن ودفع المادة الشمعية للداخل ” .