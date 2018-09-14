صحة الطائف تعلن أرقام المقبولين لوظائف بند الأجور والمستخدمين

حسين العلي(صدى):

اعلنت الشؤون الصحية بالطائف ارقام المقبولين النهائية على وظائف المستخدمين وبند الأجور والتي كانت قد اعلنت عنها سابقا على موقع وزارة الصحة وتبعها اعلان المقبولين مبدئيا ممن خضعو للاختبار التحريري والمقابله الشخصية وتدعو المقبولين نهائيا إلى مراجعة إدارة خدمات الموارد البشرية بالمديرية بقروى لإنهـاء إجراءات تعيينهـم مصطحبين المؤهل العلمي وصورة من الهوية الوطنية ورخصة القياده بالنسبة للسائقين إعتباراً من يوم الثلاثاء القادم الموافق 8 محرم 1440هـ الموافق 18 سبتمبر 2018م .

أوضح ذلك المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي مشيرا الى ان ارقام المقبولين على النحو التالي:

المقبولين على وظيفة (خادم صحي 31)

816803

951621

849406

490827

341800

566672

782227

315649

551314

565934

72180

23805

43906

155970

527427

104091

5131

82676

175123

574501

560865

87783

المقبولين على وظائف ( خادم صحي 32 )

842981

863284

325119

المقبولين على وظائف ( خادم صحي 33 )

523420

المقبولين على وظائف ( حارس31 )

73184

489930

870418

631232

المقبولين على وظائف ( حارس 33 )

566545

853665

499633

المقبولين على وظائف ( عامل 41 )

529548

930074

المقبولين على وظائف ( عامل 42 )

966864

116469

236395

المقبولين على وظائف ( سائق 31)

137186

576893

754906

712365

362233

69611

المقبولين على وظائف ( سائق 32 )

598823

782777

260998

588771

926028

المقبولين على وظائف ( سائق 33 )

451518

53144

629781

40060

597128

445461

250501