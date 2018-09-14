صحة الطائف تعلن أرقام المقبولين لوظائف بند الأجور والمستخدمين
اعلنت الشؤون الصحية بالطائف ارقام المقبولين النهائية على وظائف المستخدمين وبند الأجور والتي كانت قد اعلنت عنها سابقا على موقع وزارة الصحة وتبعها اعلان المقبولين مبدئيا ممن خضعو للاختبار التحريري والمقابله الشخصية وتدعو المقبولين نهائيا إلى مراجعة إدارة خدمات الموارد البشرية بالمديرية بقروى لإنهـاء إجراءات تعيينهـم مصطحبين المؤهل العلمي وصورة من الهوية الوطنية ورخصة القياده بالنسبة للسائقين إعتباراً من يوم الثلاثاء القادم الموافق 8 محرم 1440هـ الموافق 18 سبتمبر 2018م .
أوضح ذلك المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي مشيرا الى ان ارقام المقبولين على النحو التالي:
المقبولين على وظيفة (خادم صحي 31)
816803
951621
849406
490827
341800
566672
782227
315649
551314
565934
72180
23805
43906
155970
527427
104091
5131
82676
175123
574501
560865
87783
المقبولين على وظائف ( خادم صحي 32 )
842981
863284
325119
المقبولين على وظائف ( خادم صحي 33 )
523420
المقبولين على وظائف ( حارس31 )
73184
489930
870418
631232
المقبولين على وظائف ( حارس 33 )
566545
853665
499633
المقبولين على وظائف ( عامل 41 )
529548
930074
المقبولين على وظائف ( عامل 42 )
966864
116469
236395
المقبولين على وظائف ( سائق 31)
137186
576893
754906
712365
362233
69611
المقبولين على وظائف ( سائق 32 )
598823
782777
260998
588771
926028
المقبولين على وظائف ( سائق 33 )
451518
53144
629781
40060
597128
445461
250501
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