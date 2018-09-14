” ساما ” تلزم البنوك بإبراز رسوم الخدمات للعملاء

عادل الحربي(صدى):

حذرت مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” ، البنوك من عدم وضع قائمة برسوم الخدمات المصرفية المقدمة لعملاء قطاع التجزئة بمكان واضح ومقروء لدى الفروع والموقع الإلكتروني، وذلك بعد إلزامهم بشكل رسمي.

وأوضح أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوم طلعت حافظ، أن يجب وضع القائمة بحيث يطلع عليها العملاء بسهولة، لافتًا إلى أن ساما حدثت التعرفة البنكية خلال العام الماضي.

وأضاف أن قائمة الأسعار الملزمة مخصصة لقطاع التجزئة، بينما الخدمات الأخرى المتعلقة بالشركات أو الأفراد كخدمات التمويل المختلف، يخضع تسعيرها إلى عدة معايير منها الجدارة الائتمانية للمقترض ومبلغ التمويل.

كما أشار ” حافظ ” إلى أن التعرفة البنكية تلزم المصارف بتعميمها في مكان بارز وتكون متاحة على مواقع الفروع، لافتًا إلى أنه يتم تطبيقها فور صدورها.

وتضمنت التعرفة البنكية الحد الأعلى لرسوم الخدمات التي يمكن للمصرف أن يتقاضاها من العميل، حيث لفت ” حافظ ” إلى أن رسوم إصدار شيك مصرفي يبلغ 10 ريالات، ورسم إصدار دفتر شيكات إضافي بعدد 25 شيكًا يبلغ 10 ريالات.

وأضاف أن إصدار شيك مصرفي عملة أجنبية يكلف 15 ريالًا، بينما رسوم إلغاء شيك مصرفي تبلغ 10 ريالات، ورسوم طباعة كشف حساب أقل من سنة 25 ريالًا، ورسوم كشف حساب من سنة إلى 5 سنوات تبلغ 30 ريالًا، بينما رسوم كشف حساب أكثر من 5 سنوات 50 ريالًا.