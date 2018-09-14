مصادر تكشف عن أحقية برشلونة في شراء نجم أتليتكو مدريد
ألمحت وسائل إعلام إسبانية، إلى وجود بند يعطي نادي برشلونة أحقية شراء اللاعب ساؤول نيغيز، نجم أتلتيكو مدريد، وذلك إذا رحل قرر اللاعب الإسباني الرحيل عن صفوف ” الروخيبلانكوس ” مستقبلًا.
وكشفت مصادر، عن وجود اتفاق بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، يمنحها أحقية شراء ” ساؤول ” ، وذلك ضمن انتقال ” ديفيد فيا ” إلى أتلتيكو مدريد خلال عام 2013.
وعليه، فإن نادي برشلونة لديه الحق في شراء اللاعب ” ساؤول “، وذلك في حال قرر أتلتيكو مدريد بيع النجم الإسباني ” ساؤول ” في المستقبل، وتوصل إلى اتفاق مع أحد الأندية، فيشتريه برشلونة بنفس عرض النادي الآخر.
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