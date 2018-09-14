مصادر تكشف عن أحقية برشلونة في شراء نجم أتليتكو مدريد

ماجد محمد(صدى):

ألمحت وسائل إعلام إسبانية، إلى وجود بند يعطي نادي برشلونة أحقية شراء اللاعب ساؤول نيغيز، نجم أتلتيكو مدريد، وذلك إذا رحل قرر اللاعب الإسباني الرحيل عن صفوف ” الروخيبلانكوس ” مستقبلًا.

وكشفت مصادر، عن وجود اتفاق بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، يمنحها أحقية شراء ” ساؤول ” ، وذلك ضمن انتقال ” ديفيد فيا ” إلى أتلتيكو مدريد خلال عام 2013.

وعليه، فإن نادي برشلونة لديه الحق في شراء اللاعب ” ساؤول “، وذلك في حال قرر أتلتيكو مدريد بيع النجم الإسباني ” ساؤول ” في المستقبل، وتوصل إلى اتفاق مع أحد الأندية، فيشتريه برشلونة بنفس عرض النادي الآخر.