نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر أن تأخر مدافع النصر البيروفي كريستيان راموس في عودته للمملكة بعد فراغه من تمثيل منتخب بلاده؛ يعود إلى إجراءات تجديد جواز سفره في بلاده بالاضافة الى استخراجه تاشيرة السفر لزوجته؛ لاحضارها معه خلال الايام القليلة المقبلة.

وبناء على ذلك تأكد غياب ” راموس ” عن مباراة فريقه أمام الفيصلي اليوم الجمعة، ضمن مباريات الاسبوع الثاني من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى صعيد آخر، يفاضل المدرب دانيال كارينيو بين لاعبي الوسط المغربي نورالدين مرابط ويحيى الشهري؛ للاعتماد على أحدهما بالوسط الايمن، ومازال في حيرة من امره لوضع ” مرابط أو الشهري ” على مقاعد البدلاء لتميزهما فنيا مع منتخبي المغرب والمملكة.