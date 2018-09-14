” الإحصاء ” : هناك أكثر من 98 ألف مسجد بالمملكة.. وعسير تتفوق

أبها(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، في تقرير لها، عن إجمالي عدد المساجد والجوامع في مختلف مناطق المملكة، والذي وصل إلى 98.800 مسجد وجامع، مؤكدة أن النسبة الأعلى من المساجد والجوامع جاءت بمنطقة عسير، متفوقةً على مناطق تفوقها في عدد السكان مثل: ” الرياض ومكة المكرمة ” .

ووصل عدد الجوامع والمساجد في منطقة عسير إلى 20.453 جامعًا ومسجدًا كأعلى المناطق بالمملكة، ثم منطقة الرياض بـ 18.073 جامعًا ومسجدًا، تليها منطقة مكة المكرمة بـ17.263 جامعًا ومسجدًا.

فيما بيّن الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2017م، نتائج بيانات مسح أعداد الجوامع والمساجد ومنسوبيها والجمعيات الخيرية ومراكز الدعوة ومكاتبها في المملكة وأعداد المسلمين الجدد للعام 1438/ 1439هـ، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الأئمة 47.915 إمامًا، وإجمالي عدد المؤذنين 36.549 مؤذنًا، وعدد الخدم 9.371 خادمًا.