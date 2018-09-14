بعد انتقاده لترامب.. المشرف على قتل ” بن لادن ” يستقيل من البنتاجون

واشنطن(صدى):

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، عن استقالة الأميرال المتقاعد وليام ماكريفن، المشرف على عملية قتل ” أسامة بن لادن ” ، من اللجنة الاستشارية الذي كان يديرها بـ ” البنتاجون ” ، وذلك بعد أيام من انتقاده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل علني.

جاء ذلك بعد أن وجه ” ماكريفن ” القائد السابق للقوات الخاصة الأمريكية، نقده اللاذع لقرار ” ترامب ” بسحب ترخيص أسرار الدفاع من المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية ” سي آي ايه ” جون برينان، وطالب بسحبه منه أيضًا، وذلك في أغسطس الماضي.

ومن جانبها، أكدت اللفتنانت كولونيل ميشيل بالدنزا، المتحدثة باسم ” البنتاجون ” ، أن ” ماكريفن ” استقال من لجنة الابتكار في وزارة الدفاع في 20 أغسطس الماضي، لافتة إلى شكر الوزارة له على خدماته ومساهمته في اللجنة.