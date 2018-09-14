” الخبز ” يساهم في إصابة الأشخاص بالاكتئاب
كشفت دراسة علمية حديثة أن هناك علاقة وطيدة بين الخبز والاكتئاب؛ حيث توصل الباحثون أن ” الغلوتين ” هو مركب بروتيني من بذرة القمح يساهم في جعل الناس مكتئبين.
وأجريت الدراسة على 14 شخصا لا يعانون من أي مشاكل صحية، لتكشف أن ” الغلوتين ” ينتج مشاكل لـ ” الصحة العقلية ” لدى بعض الناس؛ بعد تناولهم أطعمة مثل ” الخبز، المكرونة ” .
تجدر الإشارة إلى أن ” الغلوتين ” يسبب بعض الاضطرابات الهضمية عند الناس، كما أنه يساهم في زيادة الوزن؛ لذلك ينصح الأطباء بالابتعاد عنه.
ابوسيكل[ عدد التعليقات: 845 ] نشر منذ 1 ساعة
مابقي لنا الا الخبز وذلحين ايش نسوي طيب ياخبرا تعرفون تحذرون ولاتعرفون البديل مالت عليكم انتم ودراساتكم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33182 ] نشر منذ 26 دقيقة
علشان قلت زراعةالقمح
وقل الأنتاج
والناس تستهلك وكل يوم في زيادة
خلوه أكتئاب😂😂😂😂