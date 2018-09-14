” الخبز ” يساهم في إصابة الأشخاص بالاكتئاب

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

كشفت دراسة علمية حديثة أن هناك علاقة وطيدة بين الخبز والاكتئاب؛ حيث توصل الباحثون أن ” الغلوتين ” هو مركب بروتيني من بذرة القمح يساهم في جعل الناس مكتئبين.

وأجريت الدراسة على 14 شخصا لا يعانون من أي مشاكل صحية، لتكشف أن ” الغلوتين ” ينتج مشاكل لـ ” الصحة العقلية ” لدى بعض الناس؛ بعد تناولهم أطعمة مثل ” الخبز، المكرونة ” .

تجدر الإشارة إلى أن ” الغلوتين ” يسبب بعض الاضطرابات الهضمية عند الناس، كما أنه يساهم في زيادة الوزن؛ لذلك ينصح الأطباء بالابتعاد عنه.