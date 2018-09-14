وظائف بحثية وهندسية شاغرة بجامعة الملك عبدالعزيز للعلوم

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية المتخصصة في أبحاث الدراسات العليا، باب التقديم على عدد من الوظائف البحثية والهندسية الشاغرة، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءً من أمس الخميس 13 سبتمبر 2018.

وأوضحت الجامعة أن الوظائف متاحة لحملة درجة البكالوريوس ودرجة الدكتوراه في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

وأضافت أن الوظائف المتاحة تحت مسمى:

– مهندس أجهزة: درجة البكالوريوس في تخصصات: ” هندسة الأجهزة، التحكم، الميكانيكية، الكهربائية، أو الصيانة “.

– عالم أبحاث حفر: درجة الدكتوراه في تخصصات: ” الفيزياء، الكيمياء، علوم المواد، أو الهندسة “.

– مسؤول عمليات المباني: درجة البكالوريوس في تخصصات: ” الهندسة الكهربائية، والميكانيكية “، أو أي مجال هندسي ذي الصلة.

– عالم أول- غرف الأبحاث: درجة الدكتوراه في تخصصات: ” الفيزياء، علوم المواد، الهندسة الكهربائية، أو الكيميائية “، أو المجالات ذات الصلة.

كما أشارت الجامعة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ من خلال الرابط التالي هنا