3 خضراوات تناولها يوميا لحمايتك من شيب الشعر

أماني الغامدي(صدى):

بمجرد أن تظهر شعرة بيضاء في رأس المرأة، يبدأ خوفها من الشيب، ومن علامات التقدم في العمر، والكثيرات يبدأن في رحلة الصبغات والحنة، بشكل دوري، إلا أن كثرة استخدام الصبغات يدمر بصيلات الشعر.

لكن تؤكد الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أنه يمكن حماية شعرك من الشيب، دون صبغات أو حنة، فقط بالتركيز على تناول بعض الخضراوات بشكل يومي .

ومن هذه الخضروات :

السبانخ

تناول السبانخ بانتظام يزيد من إنتاج الجسم للصبغة التي تحافظ على لون شعرك، وتجنبك التعرض للشيب المبكر.

الفاصوليا

تعتبر الفاصوليا والبقوليات بشكل عام من الأطعمة الغنية بالبروتين، الذي يعتبر من مكونات الشعر الأساسية، ولذلك تناول الأطعمة الغنية بالبروتين بشكل منتظم يزيد من حيوية الشعر ويمنع الشيب من الاقتراب منه.

الجزر

يحتوي الجزر على فيتامين (أ) المهم للبشرة والشعر، لك يجب الحرص على تناول الجزر بشكل منتظم، لمنع ظهور الشعر الأبيض، كما أن فيتامين (أ) يساعد على تخليق الميلانين الذي يحافظ على لون الشعر.