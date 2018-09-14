بعد فرضها رسوم مالية للتسجيل.. استبعاد قائدة روضة بالمدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

قامت لجنة من تعليم المدينة المنورة باستبعاد قائدة روضة حكومية فرضت على أولياء أمور الطلاب مبالغ مالية؛ شرطًا لقبول الطلاب في الروضة.

حيث اشترطت مديرة الروضة في بداية العام الدراسي على كل ولي أمر أن يدفع مبلغا من ” 1000-2000 ” ريال مقابل دخول ابنه الروضة؛ بحجة عدم وجود سعة بالفصول وبدعوى أن المبلغ سيوجه لفتح فصل جديد.

وعن ذلك، أقدم بعض أولياء الأمور بتقديم شكوى بعدم قبول الأبناء، إذا لم يتم تحويل المبلغ المطلوب إلى حساب بنكي باسم مديرة الروضة في حي ” باقدو ” .

ومن جانبها قامت إدارة تعليم المدينة المنورة بتشكيل لجنة توصلت لإعفاء القائدة من إدارة الروضة، وتعيين بديلة وإعادة المبالغ المالية المدفوعة إلى أولياء الأمور، ومعالجة أوضاع الطلاب المقبولين في الروضة.

وفي هذا السياق، أبانت إدارة التعليم بالمنطقة، أن ذلك إجراء غير نظامي ولا يجب فرض رسوم مالية على أولياء الأمور تحت أي ظرف، وأنه لا توجد رسوم للالتحاق بمدارس رياض الأطفال الحكومية، ولا على المقررات الدراسية التي تسلم للطالب أو الطالبة، شأنها شأن المدارس الحكومية.

وكان عددا من رياض الأطفال الحكومية بالمدينة المنورة فرضت رسومًا مالية، كمقابل لمستلزمات دراسية؛ لاستكمال إجراءات تسجيل الطلاب والطالبات.