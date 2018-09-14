الذهب يرتفع مع تراجع الدولار

وكالات(صدى):

ارتفع الذهب الجمعة، مع تراجع الدولار بعد بيانات تضخم أمريكية جاءت أضعف من التوقعات وقللت مبررات رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وسط إشارات على تطورات في الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1206.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0643 بتوقيت جرينتش بعدما كان قد سجل أعلى مستوى له منذ 28 أغسطس آب عند 1212.65 دولار للأوقية يوم الخميس. وزاد المعدن الأصفر 0.9 بالمئة هذا الأسبوع ويتجه إلى تحقيق أكبر مكسب أسبوعي في ثلاثة أسابيع. وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1211.30 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.7 بالمئة في التعاملات الفورية إلى 14.26 دولار للأوقية. وزاد البلاتين واحدا بالمئة إلى 807.70 دولار للأوقية بعدما كان قد لامس أعلى مستوى في شهر عند 812.30 دولار للأوقية الخميس. ولم يسجل البلاديوم تغيرًا يذكر عند 982.49 دولار للأوقية.