بالفيديو.. البقرة المعجزة بـ 3 قرون في منتصف رأسها

أميرة خالد(صدى):

وثق مقطع فيديو، بقرة سوداء اللون مميزة من نوعها، حيث تمتلك 3 قرون كبيرة توجد بشكل هندسي دقيق في منتصف رأسها تمامًا.

وأظهر المقطع، البقرة المعجزة ذات الـ 3 قرون، وهي تُرعى بين قطيع من الماشية، مما لفت أنظار زوار مزرعة الحيوانات إليها.

والغريب في الأمر، أن العاملين في مزرعة الحيوانات، لم يمنحوا البقرة أي أهمية تذكر، حيث ظهرت بالمقطع وهي ترعى مثلها مثل بقية أبقار المزرعة.