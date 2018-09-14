” قرقاش ” يشيد بعمليات التحالف في الحديدة.. ويؤكد: تحريرها مفتاح الحل

فهمي محمد(صدى):

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، اليوم الجمعة، على نجاح عمليات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن في تحقيق أهدافه بنجاح بمحافظة الحديدة.

وأوضح ” قرقاش ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن معنويات عناصر مليشيا الحوثي الإيرانية في الحضيض والخسائر في صفوفه كبيرة جدًا، لافتًا إلى أن الطوق المحيط به يكتمل.

وأضاف ” غيابه عن مشاورات جنيف له ثمن باهظ يدفعه في الميدان خسارة تلو الأخرى. مازلنا على قناعة أن تحرير الحديدة مفتاح الحل في اليمن ” .