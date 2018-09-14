طرح مناقصة مشروع جسر الملك حمد وربط سكة الحديد بين المملكة والبحرين

حمود العنزي(صدى):

أجمعت كلاُ من السعودية والبحرين على طرح مناقصة مشروع جسر الملك حمد وربط سكة الحديد بين المملكتين؛ وذلك قبل نهاية العام الحالي.

وجاء ذلك على خلفية اجتماع وزير النقل الدكتور نبيل العامودي مع وزير المواصلات والاتصالات في البحرين المهندس كمال محمد أمس الخميس بالمنامة.

وعن فترة المناقصة، فتم الاتفاق بالاجتماع على ألا تريد فترة طرح المناقصة والتعيين على 6 أشهر، يتم بعدها تقييم العروض المقدمة ودراستها قبل مرحلة المفاضلة والترسية.

ثم تأتي بعد ذلك خطوة الاتفاق على تعيين ائتلاف للشركات الاستشارية للمرحلة القادمة؛ خلال النصف الأول من العام 2019.

من الجدير بالذكر أنه تم خلال الاجتماع التشاور حول الخطوات والمراحل القادمة للمشروع، والذي يعد مشروعًا استراتيجيًّا يعزز أطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.