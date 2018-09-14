سيدة تقاضي طليقها لإلزامه بدفع تكاليف ” حلاقة ” لطفله الصغير

القاهرة(صدى):

في قضية غريبة من نوعها، أقدمت سيدة مصرية على رفع دعوى ضد طليقها؛ لامتناعه عن الإنفاق على صغيره وإعطاءه أموال لـ ” الحلاقة ” ؛ مما دفعها لرفع هذه الدعوة لإلزامه بفرض بدل ” حلاقة ” شعر للطفل؛ وفقًا لقولها.

وبالتطرق للتفاصيل، طالب محامي السيدة بإلزام ” الأب ” ببدل حلاقة لطفله الصغير من طليقه، حيث تم قبول القضية وإرسائها كمبدأ قضائي جديد في المحاكم المصرية.

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة قررت تأجيل نظر الدعوى القضائية لجلسة 16 يناير العام المقبل.