سيدة تقاضي طليقها لإلزامه بدفع تكاليف ” حلاقة ” لطفله الصغير
في قضية غريبة من نوعها، أقدمت سيدة مصرية على رفع دعوى ضد طليقها؛ لامتناعه عن الإنفاق على صغيره وإعطاءه أموال لـ ” الحلاقة ” ؛ مما دفعها لرفع هذه الدعوة لإلزامه بفرض بدل ” حلاقة ” شعر للطفل؛ وفقًا لقولها.
وبالتطرق للتفاصيل، طالب محامي السيدة بإلزام ” الأب ” ببدل حلاقة لطفله الصغير من طليقه، حيث تم قبول القضية وإرسائها كمبدأ قضائي جديد في المحاكم المصرية.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة قررت تأجيل نظر الدعوى القضائية لجلسة 16 يناير العام المقبل.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33171 ] نشر منذ 1 ساعة
زوجة فاضية🤔
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33171 ] نشر منذ 1 ساعة
قصدي طليقة فاضية🤗
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 11111 ] نشر منذ 37 دقيقة
** المحكمة قررت تأجيل نظر الدعوى القضائية لجلسة 16 يناير العام المقبل **
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أجَــل شــعر الطــفل راح ياصــل رجليــه .✂️😂😅.