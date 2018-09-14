عيضة المنهالي يكشف تفاصيل وأسباب تواجده داخل فيلا برفقة 32 فتاة
كشف الفنان الإماراتي عيضة المنهالي، عن أسباب تواجده داخل فيلا برفقة 32 فتاة مغربية الجنسية، موضحًا أنه كان داخل الفيلا، من أجل تصوير فيديو كليب لإحدى أغنياته الجديدة.
وأضاف ” المنهالي ” ، أنه تفاجأ باقتحام الشرطة للمكان واعتقال الجميع، وذلك بسبب عدم حصول المنتج على رخصة تصوير، على حد قوله، مجددًا نفيه مرة أخرى لأنباء اعتقاله داخل فيلا معدة للدعارة برفقة 32 فتاة مغربية و10 أشخاص من جنسيات خليجية، مؤكدًا أن الأمر ” مجرد سوء تفاهم جرت تسويته لا أقل ولا أكثر ” .
يشار إلى أن الفنان الإماراتي كان قد غادر المغرب، أمس الخميس، عبر طائرته الخاصة متجهًا إلى الإمارات.
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33171 ] نشر منذ 1 ساعة
أقول
والله أنك منتهي
وعفااااااك
قاعد تحاول ترقع السالفة من قبل أمس
مره تقول مهو ب أنا
واليوم تصور فديو كليب
تعطلت سيارتي عند الفيلا حقتهم
ورحت دقيت عليهم الباب
أبغى موية للأديتر
أقووول
لاتقعد تستغفلنا
لو كلمتني أجي معك
ماكان صار الي صار😉
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33171 ] نشر منذ 1 ساعة
حتى عذر زي الناس
منت قادر تجيبه😡
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33171 ] نشر منذ 57 دقيقة
السالفة ماتنبلع
يبي يصورفديو كليب
ل٣٢بنت💃💃💃💃💃
وعشرةرجاجييل🕺🕺🕺🕺🕺🕺🕺🕺🕺🕺
لا وبداخل فيلا
لو في منتزه ولا محل عام يمكن نمشيها
لكن بداخل فيلا
متحاااااشرين
طيب خلنا نقسم٣٢على ١٠
يطلع لكل واحد
ثلاث بنات وأصبع😂😂😂
في الفديو كليب🤣
ولد الديره[ عدد التعليقات: 371 ] نشر منذ 56 دقيقة
أخبرك ملتزم دينياً وتنتقد من يعصي الله وتنصح وتدعوا بالهداية
وقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
والحين حريص على التواجد بفيلا تمارس فيها الدعارة
كم انت متناقض إيه الإنسان