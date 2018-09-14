عيضة المنهالي يكشف تفاصيل وأسباب تواجده داخل فيلا برفقة 32 فتاة

أماني الغامدي(صدى):

كشف الفنان الإماراتي عيضة المنهالي، عن أسباب تواجده داخل فيلا برفقة 32 فتاة مغربية الجنسية، موضحًا أنه كان داخل الفيلا، من أجل تصوير فيديو كليب لإحدى أغنياته الجديدة.

وأضاف ” المنهالي ” ، أنه تفاجأ باقتحام الشرطة للمكان واعتقال الجميع، وذلك بسبب عدم حصول المنتج على رخصة تصوير، على حد قوله، مجددًا نفيه مرة أخرى لأنباء اعتقاله داخل فيلا معدة للدعارة برفقة 32 فتاة مغربية و10 أشخاص من جنسيات خليجية، مؤكدًا أن الأمر ” مجرد سوء تفاهم جرت تسويته لا أقل ولا أكثر ” .

يشار إلى أن الفنان الإماراتي كان قد غادر المغرب، أمس الخميس، عبر طائرته الخاصة متجهًا إلى الإمارات.

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