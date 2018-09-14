نصائح فعالة لتخسيس الكرش والسمنة‎

أماني الغامدي(صدى):

يعتبر الكرش من أكثر الاشياء المزعجة لدى الرجال والنساء والتي أيضاً تسبب الشعور بعدم الثقة بالنفس حيث يكون الكرش عبارة دهون متراكمة بمنطقة البطن ومحاوطة لها بحيث تأخذ شكل التفاحة وهو ليس شكل ظريف بالمرة ويجعل الشكل العام غير مناسب وغير لائق.

تعددت الحميات المناسبة والغير مناسبة لتخسيس دهون الجسم والكرش منها الفعال والغير فعال مما أدى إلى حيرة الرجال والنساء في تخسيس الدهون المتراكمة على البطن ولذلك سوف نقدم لكم بعض النصائح من خبراء التغذية حول العالم، التي قد تفيدكم في تخسيس الدهون المحيطة بالبطن والجسم كله هذه النصائح هى:

أولاً: يجب إتباع نظام غذائي صحي عن طريق تناول الخضراوات والفواكه والإبتعاد عن الوجبات السريعة.

ثانياً: ممارسة التمارين الرياضية حيث أن ممارسة التمارين الرياضية تساعدك بشكل كبير في تخسيس الدهون المتراكمة.

ثالثاً: تقليل السعرات الحرارية في حدود (300 إلى 700 سعرة) وذلك عن طريق حساب السعرات اللازمة لجسمك والتقليل منها بالنسبة المقدرة.

رابعاً: الرحة والنوم بشكل كافي يساعدك على عمليات الإستشفاء العضلي وراحة الجسم مما يجعل النوم هو المصدر الوحيد للطاقة .