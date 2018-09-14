بالفيديو.. مرسيدس GLE 2019 تستعرض تصميمها المطور بشكل رسمي

اميرة خالد(صدى):

بدأ رصد الصور التجسسية لمرسيدس GLE في عام 2016 ولكن الكشف الرسمي عن السيارة تم في الساعات الماضية كما ظهرت السيارة بعد التقديم الرسمي في فيديو من قبل الشركة يستعرض بعض ملامحها وأهم التغييرات فيها عن الموديل السابق سواء في الداخل أو الخارج.

وتنافس هذه السيارة موديلات BMW X5 وقد تم تحديث GLE بشكل كامل مع قاعدة عجلات أطول من السابق بواقع 80 مم وهو ما يوفر مزيد من الرحابة الداخلية وبالتالي سيتاح تقديم السيارة بصف ثالث من المقاعد بصورة اختيارية لمنافسة X5 بصورة أفضل.

ومن حيث التصميم تتمتع السيارة بمصابيح أمامية ليد كاملة لا تتمتع فقط بالتصميم الجميل ولكنها يمكنها أن تضيء الطريق لمسافة 650 متر.

كما يتوفر لها عجلات 22 بوصة ألومنيوم مع قوائم C عريضة تبدو مألوفة لمن يعرفون موديلات M-Class وهو ما يساعد على خلق رابط بين الموديل الجديد والسابق. ورغم التغييرات المتوسطة في التصميم الخارجي، ولكن التصميم الداخلي حصل على ثورة من التغييرات مع نظام ترفيهي جديد MBUX وشاشتين 12.3 بوصة بصورة قياسية .

ومن المقرر عرض السيارة في معرض باريس الدولي للسيارات في أكتوبر المقبل مع وصول السيارة للموزعين في بداية العام المقبل خاصة الولايات المتحدة بينما سيتأجل الاطلاق في الصين للربيع المقبل.