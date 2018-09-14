” العمل ” تتوعد المحال التجارية المغلقة مع توطين 4 أنشطة

نايف السالم(صدى):

توعدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بفتح تحقيق تجاه المحال التجارية المغلقة، بالتزامن مع الأيام الأولى من تطبيق قرار توطين 4 أنشطة تجارية.

وأكدت الوزارة أنه سيتم التحقق في أسباب غلق هذه المحال لأبوابها في حال استمراره أكثر من ذلك، حيث رصدت فرق التفتيش التابعة لوزارات العمل والتجارة والشؤون البلدية والداخلية، استمرار إغلاق العديد من المحال التجارية.

كما رصدت الوزارة خلال جولاتها التفتيشية في الأيام السابقة بمختلف مناطق المملكة عدة مخالفات محدود ولا تؤثر في الهدف من القرار، مؤكده أن نسبة الالتزام بقرار التوطين في بعض المناطق تعتبر جيدة.

وكانت أبرز ” حجج ” أصحاب المحلات للهروب من التوطين خلال اليومين الماضيين، إغلاق معظم المحلات خلال أوقات العمل الرسمية، وإغلاق بعضها متحججين بـ ” الجرد “، كما فرغت بعض المحلات بضاعتها واضعة لافتة مكتوب عليها ” المحل للإيجار “.

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