” الشورى ” يطلق حسابه عبر سناب شات

علي القحطاني(صدى):

عزز مجلس الشورى من تواجده على مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها وسيلة إعلامية هامة خلال الفترة الحالية، من خلال إطلاق تطبيق له على ” سناب شات ” .

ويهدف المجلس للوصول إلى عدد أكبر من شرائح المجتمع من خلال مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، حيث نقل المجلس صورً تتضمن مختلف نشاطاته عبر حسابه الجديد على ” سناب شات ” .

كما نشر مقاطع فيديو لجوانب من الجلسات التي عقدت خلال الأيام الماضية، ما يزيد من المصداقية وسهولة نقل المعلومات إلى المواطنين حول قرارات وجلسات ومناقشات الشورى، داعيًا لمتابعة حسابه الجديد.