” الشورى ” يطلق حسابه عبر سناب شات
عزز مجلس الشورى من تواجده على مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها وسيلة إعلامية هامة خلال الفترة الحالية، من خلال إطلاق تطبيق له على ” سناب شات ” .
ويهدف المجلس للوصول إلى عدد أكبر من شرائح المجتمع من خلال مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، حيث نقل المجلس صورً تتضمن مختلف نشاطاته عبر حسابه الجديد على ” سناب شات ” .
كما نشر مقاطع فيديو لجوانب من الجلسات التي عقدت خلال الأيام الماضية، ما يزيد من المصداقية وسهولة نقل المعلومات إلى المواطنين حول قرارات وجلسات ومناقشات الشورى، داعيًا لمتابعة حسابه الجديد.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33168 ] نشر منذ 2 ساعتين
حياهم الله
زين علمتوني علشان أسوي لهم حظر
بلووووووك😂😂😂😂