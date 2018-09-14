القحطاني عن استضافة بطولة ” درونز ” : الوصول متأخرا خير من ألا تصل

نايف السالم(صدى):

عبر المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني، اليوم الجمعة، عن سعادته بردود الفعل المحلية حول المسابقة الدولية لكأس الدرونز العالمي في مدينة جدة.

وقال ” القحطاني ” على حسابه الرسمي على ” تويتر “: ” رغم عدم شعبيتها؛ فانني سعيد للغاية بردود الفعل المحلية حول المسابقة الدولية لكأس الدرونز العالمي في مدينة جدة، وفخور للغاية بمشاركة أبنائنا وبناتنا واستفادتهم من الخبرات الدولية المميزة في هذه المسابقة “.

وأكد أن المستقبل ورؤية 2030 هما رهان المملكة، لافتًا إلى أن المملكة لن تضيع أي فرصة لرفع علمها واسمها وتوعية أبنائها بعلوم العصر.

وأضاف ” القحطاني “: ” يقولون: كيف نستضيف أكبر بطولة “درونز ” في العالم بينما مازالت “الدرونز” دون غطاء قانوني في بلادنا ! معهم كل الحق.. ولكن.. لن نضيع أي فرصة لرفع علم واسم بلادنا وتوعية أبناء وبنات هذه البلاد الطاهرة بعلوم العصر.. أن تصل متأخرًا خير من ألا تصل. بإذن الله تسمعون مايسركم.. قريبًا “.

يُذكر أن المملكة تشهد اليوم الجمعة، أحداث نهائي سباق الدرونز العالمي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمنطقة مكة المكرمة، والذي يستضيفه الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز.