كيا بروسييد 2019 تنطلق بتغييرات أنيقة في التصميم و4 محركات

طوكيو(صدى):

أعلنت شركة كيا الكورية اليوم عن موديل جديد تضمه لقائمة موديلات 2019 في السوق المحلي ويتمثل في الجيل الثالث من موديل بروسييد 2019 الذي يأتي في صورة نسخة شوتينج بريك مميزة في الشكل والتصميم وتتكامل معه نسخة مختلفة في التوجه لمزيد من الأداء الرياضي هي نسخة بروسييد GT ، ورغم تصميمها المميز والأنيق ولكن هذا لم يتعارض مع ما توفره من جانب عملي في سعة التخزين بما يعادل سييد اسبورتس واجن.

وستأتي السيارة الجديدة بمحرك 1000 سي سي ومحرك 1400 سي سي بنزين بالاضافة لمحرك ديزل 1600 سي سي ، وفي نسخة GT سيتم توفير محرك أقوى سعة 1600 سي سي بنزين مستعار من موديلات سيد الـGT ، والمحرك سيطرح قوة حصانية تبلغ 201 حصان بالاضافة الي عزم دوران بواقع 265 نيوتن متر كما سيتوفر مع المحرك ناقل حركة مانيوال 6 سرعات أو مزدوج القابض 7 سرعات مع دفع أمامي.

وسيتم تقديم السيارة للجمهور لأول مرة في معرض باريس الدولي للسيارات المقرر اقامته في شهر أكتوبر المقبل لتبدأ بعده شرارة انتاج السيارة في شهر نوفمبر حتى موعد وصولها للموزعين والتجار لبدء مبيعاتها في الشهور الأولى من 2019.

وبجانب التغييرات الفنية حصلت السيارة على تغييرات في المواصفات الشكلية الخارجية وتتمثل في زيادة طول السيارة 5 مم وتخفيض ارتفاعها بنسبة 43 مم لزيادة الأناقة مع اضافة اسبويلر خلفي معدل فوق السقف وحروف اسم السيارة على الجزء الخلفي.