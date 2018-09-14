معتز هوساوي يغيب عن لقاء الأهلي مع ” أحد “

ماجد محمد(صدى):

ذهبت بعثة الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي إلى المدينة المنورة؛ وذلك استعدادًا لمواجهة أحد، مساء اليوم الجمعة.

حيث أنهى المدير الفني بابلو غويدي استعدادات فريقه للمواجهة، عندما أجرى التدريب الأخير عصر أمس، والذي اعتمد من خلاله على طريقة اللعب التي سيخوض بها اللقاء.

وعن ما اعتمد عليه المدرب في تدريباته، ففي ختام المران، أجرى المدرب مناورة على كامل الملعب، ظهر خلالها اعتماده على اللاعب عبدالله السعيد الذي سيكون أساسيًا في مواجهة الليلة، فيما سيغيب المدافع الدولي معتز هوساوي عن اللقاء؛ بسبب الإرهاق الذي يعاني منه.

وجاء ذلك على خلفية منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عبر الطيران الخاص في الصالة الشمالية.