” الشؤون الإسلامية ” تقرر إيقاف التعيين على وظائف خدام المساجد

علي القحطاني(صدى):

قرر الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إيقاف التعيين على وظائف خدام المساجد، مرجعًا ذلك لعدم ممارسة من يتم تعيينه خادمًا مهمات وظيفته، لاستنادها على متعهد الصيانة.

وكلف ” آل الشيخ ” الخدام المؤهلين تعليميًا وعمليًا بمهمة الأذان، وذلك في حال توافقت مؤهلاتهم مع مسوغات التعيين.

ومن جانبه، أوضح أحد المصادر بالوزارة، أن وظيفة مراقبي المساجد لم تخضع لمعايير مهنية في التعيين، حيث منحها مديرو بعض الإدارات في الفروع لشخصيات اعتبارية في المدن والمحافظات.

فيما أشار المصدر، إلى أن بعض المراقبين من مسؤولين وأعيان، استشعروا خطر استمرارهم مراقبين بمبلغ ثلاثة آلاف شهريًا، في ظل تقاضيهم رواتب عالية في وظائفهم الأصلية، الأمر الذي دفعهم للخروج المبكر.