وفاءً لعقد يعود لـ 2015.. إسبانيا تعتزم تسليم المملكة 400 قنبلة فائقة الدقة

عادل الحربي(صدى):

كشف جوزيب بوريل، وزير الخارجية الإسباني أمس الخميس، أن بلاده ستسلم المملكة 400 قنبلة موجهة بالليزر فائقة الدقة.

وعن ذلك، أبان ” بوريل ” أن القرار هو تسليم هذه القنابل للوفاء بعقد يعود إلى العام 2015، ولم يجدوا فيه أي مخالفة تبرر عدم تنفيذه، مشيرًا إلى ضرورة تنفيذ هذا العقد.

أما فيما يتعلق بفوائد هذه الصفقة، فإنها أنعشت شركة أحواض بناء السفن الإسبانية العامة ” نافانسيا ” ، وكان قد أعرب موظفو الشركة في الأيام الأخيرة عن مخاوف على وظائفهم في حال إلغاء صفقة البوارج.

وكانت إسبانيا قد أبدت يوم الإثنين استعدادها للتعاون حول صفقة الأسلحة للمملكة؛ حفاظًا على علاقتها الإستراتيجية مع المملكة.