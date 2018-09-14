زوجة ترفع دعوى ضد زوجها البخيل لإلزامه بإقامة ” عقيقة ” لأبنائه
شهدت محكمة الأسرة بمصر، واقعة غريبة من نوعها، حيث قامت زوجة برفع دعوى ضد زوجها ” البخيل ” ، لإلزامه بعمل ” عقيقة ” لأبنائه الثلاثة، وذلك بعد رفضه الأمر.
ومن جانبها، أكدت الزوجة في دعواها، أن زوجها رفض إقامة ” عقيقة ” لأبنائه، على الرغم من كونه ميسور الحال، ودخله الشهري يصل إلى حوالي 80 ألف جنيه، ولكنه شديد البخل.
فيما جاء في الدعوى التي رفعتها السيدة ضد زوجها، أن قانون الأسرة بمصر ينص على ” أن الأبناء جزئية من أبيهم، فيجب عليه أن يكفي حاجاتهم كاملة، دنيويًا وشرعيًا ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33168 ] نشر منذ 2 ساعتين
معرس قعيطي يتمشى مع عروسته ف السياره
قالت :ممكن نشرب شي
وقفها عند براده مسجد😹
تبا لك😂😂😂💔