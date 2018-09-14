زوجة ترفع دعوى ضد زوجها البخيل لإلزامه بإقامة ” عقيقة ” لأبنائه

القاهرة(صدى):

شهدت محكمة الأسرة بمصر، واقعة غريبة من نوعها، حيث قامت زوجة برفع دعوى ضد زوجها ” البخيل ” ، لإلزامه بعمل ” عقيقة ” لأبنائه الثلاثة، وذلك بعد رفضه الأمر.

ومن جانبها، أكدت الزوجة في دعواها، أن زوجها رفض إقامة ” عقيقة ” لأبنائه، على الرغم من كونه ميسور الحال، ودخله الشهري يصل إلى حوالي 80 ألف جنيه، ولكنه شديد البخل.

فيما جاء في الدعوى التي رفعتها السيدة ضد زوجها، أن قانون الأسرة بمصر ينص على ” أن الأبناء جزئية من أبيهم، فيجب عليه أن يكفي حاجاتهم كاملة، دنيويًا وشرعيًا ” .