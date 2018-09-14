مطعم يخسر 190 مليونًا بسبب فأر

بكين(صدى):

تفاجأت امرأة بوجود فأر ميت في وجبتها بمطعم صيني شهير، ما أدى لخسارة سلسلة المطاعم الصينية لـ 190 مليون دولار من قيمتها السوقية مباشرة فور اكتشاف الفضيحة.

وبعد انتشار صور الفأر الميت بمواقع التواصل، سجلت قيمة أسهم مطعم ” شيابو شيابو ” أدنى مستوى لها منذ عام تقريبًا وأغلق فرع المطعم الذي شهد الواقعة في مقاطعة شاندونغ مؤقتًا.

وعرض المطعم على المرأة تعويضا بقيمة خمسة آلاف يوان 729 دولاراً وفقا لبي بي سي.