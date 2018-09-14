مطعم يخسر 190 مليونًا بسبب فأر
تفاجأت امرأة بوجود فأر ميت في وجبتها بمطعم صيني شهير، ما أدى لخسارة سلسلة المطاعم الصينية لـ 190 مليون دولار من قيمتها السوقية مباشرة فور اكتشاف الفضيحة.
وبعد انتشار صور الفأر الميت بمواقع التواصل، سجلت قيمة أسهم مطعم ” شيابو شيابو ” أدنى مستوى لها منذ عام تقريبًا وأغلق فرع المطعم الذي شهد الواقعة في مقاطعة شاندونغ مؤقتًا.
وعرض المطعم على المرأة تعويضا بقيمة خمسة آلاف يوان 729 دولاراً وفقا لبي بي سي.
ابو صالح[ عدد التعليقات: 353 ] نشر منذ 43 دقيقة
حصلت واقعة من زمن طويل في احد المطابخ لعمل المناسبات حيث سقط فأر كبير بحجم القط في القدر اثناء طبخ الوليمة مما اوقع صاحب المطبخ في حرج لان الوقت متاخر لطبخ قدر اخر لتعويض اصحاب العزومة بوجبة اخري من حسن الحظ ان بالقرب من المطبخ مطعم بخاري واستغربو المعازيم ان وجبة العشاء كانت رز بخاري بالدجاج
كجمغلو[ عدد التعليقات: 11239 ] نشر منذ 41 دقيقة
ههههههههههههههههههههههههههه لو عندنا كان قفلو المطعم 3 ايام
وغرمو المطعم 5000 ريال تاخذها طبعا البلدية
والمواطن اللي حصل الفار في وجبته يتوكل على الله يروح بيته
وثالث يوم يرجع المطعم يفتح ابوابه والزبائن بالمئات
وتستمر الحلقات تكرارا
ابو عمار[ عدد التعليقات: 19594 ] نشر منذ 19 دقيقة
لو عندنا ما تمت معاقبته بهذا الشكل ويكثر الوساخه في المطاعم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33144 ] نشر منذ 10 دقائق
أكيد الفأر🐀منتحر
علشان ذابحين ابوه وأمه
وطابخينهم همبرقر😂😂😂
عمومآ في مطاعم أنتشرت وأكلها مرررره لذيذ
مطاعم إيزاكايا اليابانية
مطاعم شعبيه وأصياخ لحم الدجاج المشوي
تفتح نفسك أول ماتشوف للأكل.
أنصح بالأكل فيها
لاسافرت اليابان
يمكن تطلع عبقري👷
مو كفتيريا مريتها أمس في المظليف
وأنا رايح ناوان
مطفي المكيف وقاعد يقص السندوتش
ويحط البيض والفلافل
والعرق يقطر من جبهته ووجهه على السندوتشات
قال أحطلك شطه
قلت شكرآ
عرقك يكفي😂😂
أنت ليش ماتشغل المكيفات؟
قال كفيل بعدين مشكلة
فاتورة كهرب
قلت الله
يكهربك أنت وكفيلك
وأخذت السندوتشات وحاسبته
ورميتها قدامه في الزبالة😐